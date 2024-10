L'ATS Sardegna a seguito di un attento sopralluogo negli impianti della Piscina comunale di Terramaini, a Cagliari, ha riscontrato ottimali condizioni igienico sanitarie. La relazione tecnica ha evidenziato in particolare l’assoluto rispetto delle normative vigenti relativamente all’emergenza Covid19.

L’Ufficio Sport evidenzia che, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, l'impianto natatorio, è uno dei pochi aperti in Sardegna per garantire la possibilità di allenarsi agli atleti della città di Cagliari e di tutta l’Area metropolitana che partecipano a manifestazioni riconosciute di preminente interesse nazionale, sottolineando che nella gestione degli impianti ci si attiene rigorosamente alle normative governative e ai protocolli della Federazione Italiana Nuoto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Paolo Truzzu e dall'Assessore allo Sport del comune di Cagliari, Carlo Tack. "Nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso, l'impianto natatorio, uno dei pochi aperti in Sardegna, ha dimostrato di essere perfettamente in grado di garantire agli atleti la possibilità di allenarsi nel pieno del rispetto di tutte le normative vigenti. Un ringraziamento per questo ottimo risultato va certamente agli uffici, ai Dirigenti e funzionari dell'assessorato Sport che, non senza difficoltà, ha lavorato e vigilato assiduamente, affinché il delicato equilibrio tra norme sanitarie indispensabili e volontà di proseguire le attività di professionisti del mondo del nuoto non venisse mai meno. Una notizia che ci fa ben sperare nel futuro della nostra impiantistica sportiva in città” ha dichiarato l’assessore.