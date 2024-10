Paura questa mattina per un 20enne cagliaritano. Mentre percorreva via Campania, nell'affrontare la rotonda di via Is Mirrionis, ha perso il controllo del proprio mezzo, una Lancia Ypsilon, scavalcato il cordolo spartitraffico e di conseguenza invaso la strada nel lato opposto terminando la propria corsa su tre auto in sosta: una Lancia Ypsilon, una Fiat Panda e una Fiat Punto.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Ingenti, invece, i danni ai veicoli.

Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Municipale che ha sottoposto il conducente alcoltest: è risultato positivo.

Per lui ritiro patente e denuncia all'Autorità Giudiziaria.