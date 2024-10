Ha perso il controllo dell’auto, finendo prima contro altre due auto in sosta per poi ribaltarsi. Una signora anziana è rimasta ferita in seguito all’incidente avvenuto questa mattina in via Giardini, a Cagliari. Ancora da accertare le cause.

Sul posto è intervenuta la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino portuale dei Vigili del fuoco Cagliari che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con un codice giallo dagli operatori sanitari inviati con un’ambulanza dal servizio territoriale di emergenza.

A bordo dell'auto viaggiava anche un cagnolino che a causa del violento scontro è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure di un veterinario. Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi.