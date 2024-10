Questo pomeriggio intorno alle 16, a Cagliari, la squadra "4A" del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incidente stradale, dove per cause ancora da accertare un 29enne alla guida di una Opel Corsa ha preso il controllo, andando ad impattare nel muro perimetrale della raffineria.

Gli operatori del 115 hanno provveduto ad estrarlo dall'abitacolo e ad affidarlo al personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza, trasportato in ospedale con un codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, dell'area coinvolta e della sede stradale. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge.