Un uomo di 48 anni questa mattina è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Alla guida dell’auto c’era un 43enne residente nell’hinterland cagliaritano. L’auto, proveniente da piazza San Michele, viaggiava in direzione via Cadello.

Proprio davanti all’ingresso dell’ospedale di Is Mirrionis, per cause ancora da accertare, l’automobilista lo ha centrato in pieno scaraventandolo a terra.

Il 48enne è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.