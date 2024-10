Paura questa sera, in via Is Mirrionis, (fronte Campi Cus), intorno alle 18.45, per un pericolosissimo incendio che ha lambito le sterpaglie e i rifiuti abbandonati accanto alle scuole elementari "Italo Stagno".

Il rogo ha coinvolto anche un'auto abbandonata da mesi e per fortuna una residente è riuscita a trarre in salvo alcuni gattini che trovavano rifugio da settimane all'interno del veicolo (una Fiat 600), completamente distrutta dalle fiamme.

Tempestivo l'intervento delle squadre del 115 (Distaccamento Portuale e Comando Viale Marconi), che hanno provveduto allo spegnimento del rogo. In cenere montagne di rifiuti, masserizie e pezzi di scooter in mezzo alle erbacce. Salvi gli alberi del cortile esterno della scuola: il sopralluogo degli agenti della Polizia Municipale ha fatto emergere, ancora una volta, una situazione di degrado ed incuria attorno allo sterrato, dove giacciono anche altre carcasse e rottami d'auto abbandonati, poi una roulotte, dove abitano alcune persone indigenti.