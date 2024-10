Via al cantiere per la realizzazione del nuovo scalo commerciale al porto canale di Cagliari, una rivoluzione che porterà i passeggeri a Macchiareddu, mentre le navi da diporto e le crociere approderanno davanti a via Roma.

Firmato il verbale di consegna lavori al raggruppamento di imprese costituito da Rcm Costruzioni Srl, Fincosit Srl, Società Italiana Dragaggi Spa e Impresa Pellegrini Srl, che si è aggiudicato un appalto di circa 290 milioni di euro, su un quadro economico complessivo di quasi 338 milioni.

Scatta quindi la prima fase di lavori con la spendita, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026, dei 99,35 milioni di euro coperti dal Pnrrr. Si comincia da mercoledì 3 aprile: gli interventi dovranno terminare entro 1.750 giorni. Previsti complessivamente sei ormeggi, un bacino di manovra da 11 metri di fondale con cinque piazzali che ospiteranno circa 2.500 stalli per la sosta dei semirimorchi, compresi 52 per lo stazionamento delle merci pericolose.

Il nuovo scalo sarà servito da un terminal passeggeri dedicato, strutturato su due livelli. Al piano terra (circa 1.800 metri quadri) è prevista un'area pubblica con sala d'attesa, controlli doganali e di security, servizi, e una riservata per biglietterie, uffici delle forze dell'ordine, sanità marittima e ambulatorio di primo soccorso. Al piano superiore (circa 1.200 mq) verranno ospitati gli uffici dell'AdSP e un'attività di ristorazione che potrà godere di una terrazza panoramica che sarà accessibile, anche direttamente dalle corsie di imbarco, dai passeggeri con auto al seguito.

Accanto alla stazione marittima, il progetto in gara prevede altri due edifici in corrispondenza dell'accesso ai varchi doganali, dedicati alle attività di controllo degli enti preposti. Collegamento con la città? Ci sono 10 milioni di euro di fondi Pnrr-Zes: i lavori sono già in corso e si concluderanno entro il primo semestre del 2025.

"Un risultato storico - commenta il presidente dell'Autorità di sistema del mare di Sardegna, Massimo Deiana - I lavori che andranno avanti per i prossimi 5 anni, consentiranno la realizzazione del masterplan del porto di Cagliari con il trasferimento sul porto canale del traffico commerciale e la totale riconversione di quello storico per navi da crociera e nautica da diporto".