Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha documentato lo sfregio compiuto su un muro di palazzo Baccaredda, che poco tempo fa era stato interessato da lavori di restauro.

"Eccolo qua Palazzo Bacaredda - scrive il primo cittadino - appena restaurato e subito sfregiato da un “irrefrenabile Romeo”. Caro “Romeo”, vorrei dirti tre cose: 1. Hai dimostrato che all’idiozia non c’è limite perché hai pasticciato i muri di casa tua, ma ricorda che non vivi solo. 2. Che fai lo splendido ma con i soldi della tua famiglia, perché a pagare siamo noi. 3. Che sei innamorato, si… ma se l’avessi detto direttamente a lei, non dico affacciato dal balcone ma almeno guardandola negli occhi, saresti stato davvero figo".

"La prossima volta - scrive ancora Truzzu -, se sali al terzo piano e avvisi, ti troviamo un muro dove poter esprimere la tua creatività e magari fare qualcosa di bello per te, per lei e per tutti noi. E se vuoi pagare tu … ti aspettiamo. La tua famiglia".