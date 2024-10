A conferma del prestigioso titolo di Città Europea dello Sport 2017, il capoluogo sardo si appresta ad ospitare le olimpiadi Erasmus. Dal 6 al 9 aprile, 369 ragazzi provenienti dai paesi dell'Ue, Nord Africa, Sud e Centro America si cimenteranno nei campi del Cus in via Is Mirrionis.

Grande soddisfazione per l'assessore comunale Yuri Marcialis:. “L'Olimpiade Erasmus, per la prima volta a Cagliari rientra a pieno titolo nell'idea di sport dell'Amministrazione comunale".

Stessa linea di pensiero anche epr Francesco Mola, prorettore dell'Università cagliaritana: “Erasmus non è soltanto sostenere esami all'estero ma anche una esperienza di vita. Inoltre, nel caso di specie, “i National Erasmus Games di Cagliari suggellano l'anno di Città Europea dello Sport 2017”

L'apertura dei giochi è prevista alla 15.30 di giovedi 6 con una conferenza presso l'aula magna della Facoltà di Archittettura. Chiuse le presentazioni, la manifestazione entra nel vivo nelle giornate del 7 e del sabato con i tornei di pallavolo, calcio a 5, basket e degli altri sport.

A cornice degli eventi sportivi, le sere di venerdi e di sabato prevedono dei momenti di svago con concerti, dj set al Cus e al chiosco Beer Beach di Quartu Sant'Elena.

Domenica 9, invece, sarà dedicata a una escursione alla zona archeologica di Barumini e alla Giara di Gesturi.

“Il NEG – ha concluso l'assessore Marcialis – rappresenta un'opportunità da non perdere per far conoscere la città fuori dai confini regionali e nazionali”.