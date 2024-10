Il Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu è stato chiuso questa mattina per consentire ai tecnici di portare avanti lavori urgenti e riaprirà venerdì prossimo, alle 14,.

Prosegue fino alla stessa data anche lo stop ai ricoveri programmati iniziato già il 29 luglio scorso.

"La misura si è resa necessaria per consentire la messa in sicurezza della cabina elettrica che fornisce energia all'ospedale attraverso una manutenzione in due fasi, ordinaria e straordinaria", ha spiegato il responsabile del servizio manutenzioni del Brotzu, Gianluca Borelli.

Nessun paziente sarà trasferito. Circa 230 pazienti che non hanno bisogno di apparecchiature elettroniche sono ospitati nei primi sei piani. L'intervento di manutenzione della cabina è fissato per il 7 agosto e durerà 13 ore con l'impegno di 60 persone.