Nel fine settimana scorso, gli operatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile della Questura, hanno proceduto ad un’intensa attività di prevenzione e repressione dei reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti a Cagliari ed hinterland. A seguito di un'attività info investigativa posta in essere nei giorni precedenti nel Comune di Capoterra, gli agenti hanno appreso che un 28enne pregiudicato da tempo aveva avviato un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti in località Frutti d’Oro.

Le successive indagini e servizi di appostamento avrebbero confermato le notizie apprese, permettendo di documentare l’attività di spaccio condotta dall’uomo, il quale riceveva gli acquirenti in un parcheggio posto a poca distanza dalla sua abitazione. E' stato quindi predisposto un servizio mirato e, attesa l’avvenuta cessione da parte dello spacciatore, il giovane è stato fermato a poca distanza dalla sua abitazione. La perquisizione personale avrebbe consentito di rinvenire un contenitore in plastica con all’interno 11 dosi di cocaina per un peso di 5,65 grammi, oltre alla somma contante di 380 euro, frutto delle pregresse cessioni.

La successiva perquisizione dell’abitazione in cui viveva, operata anche con l’ausilio di Unità cinofile della Guardia di Finanza 2° Nucleo Operativo Metropolitano, avrebbe permesso di recuperare ulteriori 30 grammi di cocaina e la somma contante di 580 quro, oltre a tutto il materiale per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente rinvenuta. Nella stessa serata, in località Frutti d’oro 1, è stata perquisita l’abitazione di una 54enne, incensurata, di cui si apprendeva fosse la custode di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. La perquisizione avrebbe consentito il sequestro di circa 1,4 Kg di marijuana, che, secondo quanto riferito, la donna custodiva all’interno della camera da letto.

E ancora, nel quartiere della “Marina” di Cagliari, si è proceduto all’arresto di un 31enne di nazionalità gambiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività di indagine, pedinamenti ed osservazione, evidenziavano come l’abitazione in cui viveva lo straniero, che divideva con altri connazionali risultati tutti estranei ai fatti, fosse meta di numerosi giovani che vi si recavano per l’acquisto di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. E' stata effettuata la perquisizione presso l’abitazione, dove in un ambiente di sua esclusiva disponibilità sarebbero stati rinvenuti circa 250 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, in parte da confezionare.

Le persone sopra indicate, sono state tratte in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente condotti innanzi all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato le misure restrittive operate sugli indagati applicando al 28enne di Capoterra la misura degli arresti domiciliari e termini a difesa, nei confronti della donna 54enne la misura dell’obbligo di dimora e termini a difesa mentre, per quanto concerne il cittadino gambiano la pena di 1 anno e 4 mesi e 4.000 euro di multa.