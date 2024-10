La Polizia di Stato Cagliari sta eseguendo in queste ore diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Squadra Mobile di Cagliari, avviate nel 2012, hanno consentito di disarticolare un'organizzazione criminale transnazionale, composta da cittadini turchi e italiani, dedita all'importazione dalla Turchia di ingenti quantitativi di cocaina, nonché alla coltivazione, in Sardegna, di piantagioni di cannabis.

La droga, proveniente dal Sud America, veniva introdotta e stoccata in Turchia e, successivamente, trasferita in Italia per essere immessa nelle piazze di spaccio del territorio sardo.

Nel corso delle indagini, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, alcuni appartenenti all'organizzazione e sequestrati significativi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la Questura di Cagliari.