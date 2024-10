Una parete decorata con pensierini, disegni, vere e proprie emozioni messe nero su bianco da parte dei piccoli studenti della classe 4^ A della scuola primaria di via Is Guadazzonis di Cagliari.

I bimbi, che già si apprestavano, seguiti dall’insegnante Flora Fiumara, ad analizzare gli articoli di cronaca e allo stesso tempo legati alla persona di Gigi Riva, grazie agli innumerevoli racconti di nonni, genitori e per il grande segno che l’ex campione del calcio italiano ha lasciato nella città di Cagliari, sono stati colpiti, così come tutto il mondo, dalla notizia della sua morte.

"Da un bambino che ti guarda con ammirazione che spera di diventare come te". "Gigi, riposa in pace", "Caro Gigi, sarai per sempre nel cuore del mondo intero", sono solo alcuni dei pensieri, tra foto, disegni e tantissimo blu e rosso, sulla parete della scuola.

"Gli alunni erano molto interessati ad approfondire la vicenda, molti di loro sono appassionati di calcio e in particolare alla persona di Gigi Riva - spiega l'insegnante Flora Fiumara ai microfoni di Sardegna Live - L’idea ci è venuta in modo spontaneo, raccogliendo ricordi, emozioni e aneddoti di tutti, e abbiamo deciso di dedicare una parete della nostra scuola al suo grande personaggio.. Non solo, - prosegue la maestra - ci siamo anche soffermati sulle regole per scrivere correttamente un fatto di cronaca”.

A questo punto, l'insegnante quasi si commuove: “Io stessa sono stata adottata dalla Sardegna a seguito di un’esperienza lavorativa che sarebbe dovuta essere temporanea, quindi sono particolarmente legata alla persona di Gigi in quanto abbiamo in comune l’essere stati accolti e amati da questa meravigliosa terra", conclude con una voce colma di emozione.