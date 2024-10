Un’atmosfera fiabesca. Giochi di luci e colori che animano gli spazi. Il luccichio delle fedi. Il profumo delle rose. L’eleganza degli abiti. Il flash degli scatti fotografici. La raffinatezza degli ambienti.

Il calore del camino. La musica del violino e del pianoforte. Il sogno che diventa realtà.

Il tocco di classe di quattro grandi aziende isolane: Oggi sposi & Events, Delia Cualbu Marketing & Innovation Studio, Dama designer Atelier, Venus Dea Agency. Porta le loro firme l’evento che nel primo week end di febbraio ha conquistato Cagliari. Professionalità, bon ton, charme si uniscono per dar vita ad un percorso esperienziale, unico in Sardegna, dove il giorno del Sì prenderà forma in ogni suo aspetto.

Nel cuore della città, nell’antico quartiere di Stampace tra gli alberi secolari di viale Merello si nasconde in stile Liberty una villa dalle antiche origini, singolare e distinta. È l’omaggio ad una donna d’altri tempi, matriarca di una nota famiglia sarda.

È Villa Fanny, la location scelta per questo indimenticabile evento. La musica che arriva dall’interno. Il grande cancello da oltrepassare. Tre sono le parole d’ordine: immaginare, sognare e vivere.

Ad accogliere gli ospiti Lucina Cellino, padrona di casa elegante e raffinata. Sguardo vigile e attento, preoccupato ma anche soddisfatto. Gioia che traspare dalle sue parole: “Per la prima volta Villa Fanny apre le porte ad un evento pubblico. Siamo molto felici di poter accogliere tutti nella nostra struttura, che nasce come albergo riservato a pochi ospiti. Questa è stata un’occasione per poterla far vivere a tutti, in un contesto diverso e magico. È una bella sensazione, un’emozione anche per noi. È diversa dal solito, anche noi l’abbiamo vista trasformata. Questo è il primo, sicuramente ci saranno altri eventi qui a Villa Fanny. Speriamo sia il primo di una lunga serie.”

Sembra un set cinematografico, quello del proprio matrimonio, quello del giorno perfetto. Dove nulla è lasciato al caso, ma tutto è curato con ricercatezza, classe e stile.

Ci credono tanto gli organizzatori che hanno deciso di portare in Sardegna esperienze, eventi, occasioni apprese in altre città europee: “Vogliamo creare un’occasione nuova, desideriamo far capire che quello che può creare un evento da sogno è sicuramente la combinazione dei giusti elementi. L’obiettivo è quello di creare le basi per eventi di questo tipo e, soprattutto, far capire qual è il concetto del giorno del sì, del giorno perfetto. Questo è lo scopo di questi due giorni: far vivere un’anteprima del matrimonio. È tutto abbastanza contestualizzato. Una futura coppia può vivere quello che poi vivrebbe il giorno della cerimonia, come se fossero spettatori di un film oggi e protagonisti domani.”

L’obiettivo di questo intenso week end è quello di cambiare il concetto di incontro con il wedding: “non il classico catalogo, non l’esposizione contestualizzata in spazi non emozionali, noi qui cerchiamo l’emozione. L’evento è stato volutamente cucito su questa location. Anche la scelta degli abiti, degli accessori è legata al contesto.”

L’unione di quattro grandi aziende con specifiche professionalità differenti. L’eleganza di Villa Fanny. Lo stile degli arredi. Le candele accese. I petali delle rose nel giardino.