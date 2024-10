Questo pomeriggio alle 15:30, nella parrocchia Medaglia Miracolosa a Cagliari, si terranno i funerali di Suor Giuseppina Derudas, appartenente alla comunità Figli della Carità, travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Puglia a Cagliari.

Tantissimi i messaggi di cordoglio delle persone che la conoscevano, come quello del Centro Diurno Suor Giuseppina Nicoli: “La scomparsa di Suor Giuseppina ha lasciato all'interno della comunità delle Figlie della Carità un immenso dolore. La vogliamo ricordare con il sorriso stampato sul viso sempre al servizio per i poveri. Ti affidiamo al Padre Celeste perché ti accolga tra le sue braccia e possa godere il riposo eterno”.

Era apprezzata in particolar modo dai bambini, grazie al suo cuore buono, alla sua pazienza e voglia di stare sempre assieme ai piccoli per organizzare eventi e recite. La sua opera presso la Scuola Materna Medaglia Miracolosa rimarrà nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta.

“Profonda tristezza nell'apprendere la notizia Suor Giuseppina, negli anni che ha prestato la sua opera a Nulvi si è dimostrata la grande persona che era, umile, disponibile, gentile e di una bontà d'animo senza eguali”.

E anche: “Fai buon viaggio Suor Giuseppina, che tutti i piccoli angeli del paradiso ti accompagnino. Condoglianze ai parenti ed a tutta la sua amata Comunità. Un dispiacere enorme.. Ci mancherà tantissimo suor Giuseppina la ringrazio per tutto quello che ha fatto per i nostri bambini dell'asilo riposa in pace”.