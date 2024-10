Prenderà il via giovedì 8 l'iniziativa "Io apro all'Unesco": per tutta la settimana, nell'ambito delle "Notti colorate" cagliaritane, l'associazione "Strada facendo" presenterà Immagini, clip e pannelli fotografici sui nuraghi nelle vetrine dei negozi che si affacciano in via Manno, piazza Costituzione e via Garibaldi.

L'evento, patrocinato dal Comune di Cagliari, è organizzato in collaborazione con "La Sardegna verso l'Unesco", associazione nata con l'obiettivo di ottenere dall'organizzazione delle Nazioni Unite il riconoscimento dei nuraghi come patrimonio dell'umanità.

La manifestazione, che inizierà in contemporanea all'apertura notturna delle attività commerciali, sarà celebrata come "La Notte dei Nuraghi". "La sua finalità - spiegano i promotori - è quella di far percepire all'opinione pubblica il valore, fortemente identitario, delle testimonianze archeologiche ereditate dalla nostra protostoria, per le quali è stato appunto richiesto all'Unesco, con il patrocinio della Regione, del Banco di Sardegna e della Fondazione di Sardegna, l'inserimento nel novero dei patrimoni dell'umanità".