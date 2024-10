In Sardegna

E' successo lo scorso venerdì a Cagliari. Il maniaco era con lei a bordo del bus e l'ha seguita mentre si dirigeva verso il posto di lavoro. Una volta in Via Venturi, l'uomo l'ha raggiunta, trascinata in un angolo nascosto e aggredita mettendole le mani addosso nel tentativo di stuprarla. Solo l'arrivo di alcuni passanti ha messo in fuga l'aggressore che ha avuto paura di essere scoperto.