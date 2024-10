Questo pomeriggio a Cagliari un grosso blocco di pietra si è staccato dalle mura della Cittadella dei Musei in via Badas. Per fortuna al momento del crollo lungo la strada non transitavano nè auto nè pedoni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale.

Già nel mese di agosto si era verificato un episodio simile, infatti un masso si era staccato dalla parete rocciosa.

Sono in corso le verifiche per mettere in sicurezza l'area.