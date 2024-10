A partire dal prossimo 13 luglio, con Volotea, da Cagliari sarà possibile volare per Salerno, con due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato. Volotea è la prima compagnia aerea ad annunciare l'avvio delle proprie attività nello scalo di Salerno-Costa d'Amalfi.

"Questa rotta - sottolinea Valeria Rebasti, International market director della low cost spagnola - ci permette di aggiungere una nuova e importante destinazione alla nostra offerta presso l'aeroporto di Cagliari, a sostegno dell'economia del territorio e delle comunità locali".

"Tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l'opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo sardo e i viaggiatori sardi potranno volare facilmente alla volta della costiera amalfitana", aggiunge.

Dallo scalo di Cagliari con Volotea si potranno raggiungere 12 destinazioni, di cui sette in Italia (Ancona, Brindisi, Firenze, Salerno - novità 2024, Torino, Venezia e Verona), due in Francia (Marsiglia e Nantes), due in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene).