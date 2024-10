«Un incontro, aperto a tutti, dal quale possano nascere prospettive diverse e migliori per la Sardegna dei prossimi trent'anni».

È con questo spirito che l’ Associazione politico-culturale“Sardos” ha organizzato, per sabato 4 novembre alle 9.45, all’hotel Calamosca di Cagliari, un convegno dal titolo “Nuove idee di Sardegna a confronto”.

In programma gli interventi dell’avvocato Giovanni Dore (Continuità territoriale: la nuova strada da seguire), del medico Paolo Porcella (Sanità e pazienti: il patto regge?), della geologa Laura Cadeddu (Urbanistica e sviluppo, una via moderna), Elena Secci della rete “Meglio in due”, (le donne e la rappresentanza negata) e di Anthony Muroni (un’altra idea di Sardegna). L’evento, coordinato da Simona Corongiu, sarà introdotto da Alberto Filippini.

«Costruire qualcosa di importante per la Sardegna passa necessariamente – si legge nel post pubblicato su Facebook – da incontri nei quali il confronto delle idee sia libero e non preveda tesi preconcette o truppe cammellate al seguito di questo o quel potente. Contano i progetti concreti, il desiderio di mettersi al servizio degli altri e la libertà di sognare, per la Sardegna, e non per i singoli, un futuro diverso da quello tristemente preconfezionato dai principali partiti nazionali».