Un pacifico sit-in è stato organizzato da una trentina di attivisti questa mattina davanti agli uffici di Equitalia in via Asproni a Cagliari. Una nuova azione di protesta scaturita anche dai recenti fatti di cronaca che hanno registrato, a causa della lacerante crisi economica, tre suicidi in due giorni. E per ricordare proprio queste vittime, gli aderenti al bliz hanno indossato delle mascherine bianche e chiesto un aiuto concreto da parte delle istituzioni.