Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella notte ieri per alcuni interventi dovuti a diversi incendi.



Poco prima delle 20,30 un incendio si è sviluppato a Sinnai in via Voltaire all'interno di una struttura della piscina comunale. La squadra "1A" della sede centrale ha spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l'area.



Altri tre interventi per l'incendio di alcune autovetture in sosta nell'hinterland cagliaritano tra le ore 1,30 e 2,30 svolti dalle squadre del Comando.



Un'autovettura in sosta in via Quartu a Sinnai nei pressi del piazzale comunale è stata distrutta dalle fiamme: i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando Stazione di Quartu Sant'Elena per ulteriori accertamenti di loro competenza.



Un altro intervento a Selargius in via San Bernardo per un'altra autovettura in fiamme in sosta nella sede stradale.



Un altro incendio di un'autovettura si è sviluppato a Quartu Sant'Elena in via Carlo Fadda, dove una squadra di pronto intervento ha evitato la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta e alle strutture adiacenti.



Alle 5 del mattino un'altra chiamata è pervenuta alla sala operativa 115 del Comando per l'incendio di un'abitazione in via Vico I Roma a Sestu, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.



Altri interventi sono stati effettuati dalle squadre per incendi di vegetazione nella notte.

Per tutti gli interventi i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.



Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta.