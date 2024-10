A Cagliari e nell'hinterland durante la notte sono state date alle fiamme sei autovetture. In particolare alle 2:30 in via della Menta, nel capoluogo, è stata incendiata la Smart di un 40enne, le fiamme hanno danneggiato anche altre due vetture che erano parcheggiate vicino.

Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco. Poco più tardi a Pirri è stata bruciata la Punto di un giovane di 30 anni, anche in questo caso l'incendio è stato spento dai pompieri. Sui due casi indaga la Polizia. Incendi di auto anche a Quartu, in via Fratelli Bandiera, e Maracalagonis, in via Verdi, dove è stata distrutta la Yaris di un assistente sociale, di 46 anni, e sul rogo indagano i carabinieri.