Durante tutta la scorsa settimana, in particolare nelle giornate di venerdì e sabato, le pattuglie della polizia locale di Cagliari hanno effettuato i controlli sul rispetto del distanziamento sociale e sull'uso della mascherina da parte delle persone.

Sono stati controllati oltre 80 bar, pub, caffetterie e simili e circa 120 esercizi di ristorazione, pizzerie, ristoranti. Tra i numerosi controlli solo un esercizio di ristorazione non avrebbe rispettato l'orario di chiusura e per questo verrà sanzionato e dovrà pagare una sanzione di 400 euro e verrà inoltrata la segnalazione per la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per contribuire al rispetto delle misure anti contagio finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus.