La Polizia ha arrestato un 38enne accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nella nottata dello scorso venerdì, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, a disposizione della Questura di Cagliari, durante un posto di controllo in viale Armando Diaz, hanno intimato l’alt a un uomo, alla guida di un’auto.

Il conducente - come riferito dalla Polizia -, visto il segnale di arresto indicato dal poliziotto, ha prima rallentato la marcia per poi accelerare bruscamente dandosi alla fuga. L’auto ha quindi proseguito la sua corsa a forte velocità, durante la quale, il conducente si liberava di una busta di cellophane che, recuperata successivamente dai poliziotti, è risultata contenere circa 150 grammi di marijuana.

La fuga dell’uomo è terminata poco dopo nell’adiacente via Bottego, dove gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo e bloccarlo.

Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione anche presso il domicilio dell’uomo, nel comune di Villasor (Ca), dove hanno rinvenuto un bilancino elettronico e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il 38enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nonché denunciato per il possesso ingiustificato di due coltelli a serramanico, rinvenuti all’interno del proprio borsello al momento del controllo.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, durante l’udienza di sabato, ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.