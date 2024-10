È fuggito verso via Is Mirrionis, percorrendo contromano diverse strade cittadine e creando pericolo per la circolazione veicolare, ma soprattutto per i pedoni, dopo aver evitato l’alt degli Agenti motociclisti del Nucleo Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale di Cagliari in via Cadello.

Il conducente, poi bloccato nei pressi di via Campania, di 38 anni, è risultato pluripregiudicato con un provvedimento del Giudice Tutelare di messa alla prova, inoltre circolava con patente revocata dal 2012 e veicolo senza assicurazione.



Una volta identificato, il 38enne è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente di guida.

Il veicolo è stato sequestrato.