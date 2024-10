Un 53enne di Cagliari è stato denunciato dalla Polizia per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.Fermato a Pirri, l’uomo nascondeva nello zaino un'ascia lunga 40 centimetri, un coltello a serramanico ed un coltellino multiuso in alluminio. Non ha saputo fornire alcuna spiegazione del perché portasse in giro tutte quelle armi.

Il 53enne stava transitando in sella alla sua bicicletta in una via della zona di Pirri quando ha incrociato una pattuglia della squadra volante. Visti i poliziotti, ha iniziato a pedalare molto più velocemente, tentando di allontanarsi. Gli agenti si sono accorti del suo comportamento, lo hanno fermato e perquisito trovando nello zaino che portava sulle spalle le armi.