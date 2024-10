Durante la mattina di sabato scorso, 30 marzo, a Cagliari, una pattuglia della Squadra Volanti, mentre svolgeva il regolare servizio di controllo del territorio, ha individuato un uomo, già noto per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, mentre si trovava alla guida di un’auto in zona San Benedetto.

Gli agenti hanno proceduto al controllo dell’uomo, un 32enne, che ha manifestato fin da subito evidenti segni di nervosismo, e hanno rinvenuto nelle sue tasche un paio di forbici da cucina con punta acuminata.

L’uomo ha poi tentato improvvisamente la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo dagli agenti a cui il 32enne ha posto una strenua resistenza.

Dalla perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno del suo zaino e tra i suoi indumenti, vari documenti, carte di credito ed altri effetti intestati ad una terza persona, verosimilmente vittima di un patito furto.

Contattata la vittima, i poliziotti hanno accertato che quanto rinvenuto era stato rubato dalla sua autovettura, posteggiata in una via limitrofa, dopo che il vetro anteriore era stato frantumato.

Tutti gli oggetti sono stati riconsegnati alla vittima, mentre il 32enne è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato su autovettura e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti al G.I.P. che, nell’udienza di convalida di sabato mattina, ha convalidato l’arresto, applicando la custodia cautelare presso la casa circondariale di Uta.