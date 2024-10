Un solo patron, Massimo Cellino. Due campionati, la serie A e la seconda divisione inglese.

E due allenatori in bilico: alla fine uno è cascato, Diego Lopez. Mentre in Inghilterra Brian McDermott resiste.

Anche se i giornali inglesi ora parlano (forse per la prossima stagione) di Gianfranco Zola alla guida dei whites. Cagliari o Leeds? Per il momento Cagliari e Leeds. L'ultimo cambio in panchina, forse il più sofferto delle decine di esoneri nei ventidue anni di gestione rossoblù, dice infatti una cosa: Cellino non vuole che il Cagliari vada in serie B. Le trattative per la cessione del club potrebbero decollare in settimana quando gli emissari del gruppo americano interessato a Sant'Elia e società porteranno in Sardegna il progetto del nuovo stadio.

E' la grande speranza di molti tifosi. L'ultimo ostacolo era costituito dal sì o no al takeover. E ora che il no è diventato sì forse l'affare si può fare. Anche perché, per come sono state presentate le trattative in corso, venditore e acquirenti non sarebbero lontani. Luca Silvestrone, il manager che rappresenta il gruppo Usa in Italia, ha già spiegato che il prezzo proposto da Cellino non ha spaventato i compratori arrivati dall'altra parte dell'Oceano.

Tra il dire e il fare ci sono di mezzo mille dettagli. Ma se Cellino ha scelto Leeds, la strada per il futuro americano sembra più libera. Ma cosa sta succedendo a Cagliari?

L'ambiente è scosso: i tifosi hanno contestato il presidente come mai era successo in ventidue anni. E persino il capitano Daniele Conti ha replicato, nel dopo gara della partita con la Roma, alla battuta di Cellino sul "Cagliari 500 e Leeds Ferrari".

Parole che i tifosi non hanno ancora digerito. Chi comanda però rimane Cellino. La scelta è caduta su Pulga, esonerato dalla (vice) guida del Cagliari a febbraio, dopo il primo tentativo del patron di far fuori Lopez in seguito alla sconfitta casalinga col Livorno. La partita di sabato con il Sassuolo a questo punto sembra decisiva per la classifica. Ma forse anche fondamentale per il passaggio di consegne al comando della società. Con il Cagliari virtualmente salvo le trattative potrebbero subire un'improvvisa accelerazione.