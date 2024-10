Ha dato esito negativo l'ultima tranche di tamponi eseguiti su pazienti e personale entrati a contatto con i positivi del reparto di Nefrologia. Le procedure di tracciamento dei contatti e l'immediato avvio delle misure di contenimento hanno giocato un ruolo fondamentale nel contrasto alla diffusione dei contagi.

Il reparto di Nefrologia, unica struttura per tutto il centro-sud dell’Isola, non è mai stato chiuso e l'attività non é mai stata sospesa. Il focolaio è stato confinato a una sola parte della degenza, senza coinvolgere l’ala del reparto dedicata ai pazienti trapiantati e quelli in Dialisi Peritoneale.

Sono state sospese tutte le attività ambulatoriali derogabili per i pazienti esterni (Ambulatorio Trapianto, Ambulatori Nefrologici, Day Hospital), al fine di concentrare il lavoro del personale negativo ai tamponi e asintomatico sull'assistenza ai 16 gravi malati attualmente ricoverati, e non dimissibili né trasferibili in altra struttura. Allo stesso tempo continua il lavoro di costante monitoraggio e screening sul personale e sui pazienti, al fine di rendere sicuro l'ambiente di lavoro.