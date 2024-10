Ieri notte, un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in via Bosco Cappuccio, ha notato un giovane uscire da una porta in ferro per poi richiudersela alle spalle con il passante. Come riferito dalla Polizia, alla vista della pattuglia, il giovane ha immediatamente buttato una busta e ha cercato di accelerare l’andatura per sfuggire al possibile controllo.

Gli agenti, insospettiti da questi gesti, hanno fermato il ragazzo, trovato in possesso di uno “spinello”, e recuperato la busta buttata poco prima: all’interno una sostanza di colore bianco, presumibilmente cocaina.

La Polizia ha deciso quindi di estendere la perquisizione anche nel locale da cui Michael Secci, 28enne cagliaritano ben noto alle Forze di Polizia, è stato visto uscire.

Occultati tra le macerie e altra spazzatura, fanno sapere i poliziotti, hanno trovato quasi 1chilo e 300 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina, 20 grammi di marjuana e circa altri 8 grammi di marjuana già confezionata in “spinelli”, nonché numerosi bilancini di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Gli Agenti hanno così esteso la perquisizione anche all’abitazione di Secci, rinvenendo in vari ambienti della casa altri 2 grammi di cocaina, circa 1 grammo di marjuana e altri “spinelli” pronti al consumo.

Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima che si terrà questa mattina.