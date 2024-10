Aiutare il commercio locale in un momento particolare che ha messo ancora di più sotto pressione e a rischio gli esercizi commerciali di piazza Del Carmine e vicini. Ma anche contribuire a valorizzare e riqualificare uno dei luoghi simbolo di Cagliari. Condiviso e sostenuto anche dal Comune, è con questo spirito che è nata la nuova applicazione mobile “Del Carmine shopping e dintorni”.

“È un preciso impegno dell’Amministrazione comunale, che peraltro fa parte delle linee programmatiche del sindaco Truzzu sin dall’inizio del mandato”, ha confermato l'assessore Alessandro Sorgia.

Inoltre, “la riqualificazione della piazza Del Carmine è un processo che purtroppo è stato interrotto dalla pandemia da Covid-19, ma non per questo è stato sospeso. Anzi - ha concluso l'esponente dell'Esecutivo Truzzu, titolare delle Attività produttive, Turismo e Promozione del territorio - sperando che la campagna vaccinale faccia il suo corso, il Comune insieme alle attività produttive della zona, sta lavorando per predisporre un calendario di iniziative ed eventi all’aperto perché al più presto la piazza possa tornare ad essere il salotto buono di Cagliari”.

Del tutto gratuita, “Del Carmine shopping e dintorni” è nata da un'idea dei negozianti e ristoratori della zona per aumentare le opportunità di rilancio, mettendosi simultaneamente al servizio della comunità. In pratica, i commercianti possono usufruire di una vetrina virtuale su cui proporre i propri prodotti, mentre i cittadini rimangono informati in tempo reale anche su offerte, novità e prenotare un tavolo al ristorante od al bar, un taglio di capelli, un biglietto per un passaggio in nave, un viaggio, o anche un farmaco tramite smartphone.

Però, assicura Maria Julia Fernandez Manca promotrice dell’iniziativa con una ventina di commercianti della zona, non è una semplice piattaforma intesa come sostituto del commercio tradizionale. Piuttosto, uno “strumento innovativo, smart, giovane”, capace di integrare i canali classici di fare shopping con quelli web.

Ma come funziona l'app? È molto semplice e intuitiva: “il cliente può infatti scaricare gratuitamente dall’Apple Store o Play Store l’app Del Carmine shopping e dintorni sul proprio smartphone o tablet. Quindi, scegliere la categoria di prodotto a cui è interessato, il luogo ed effettuare eventualmente le prenotazioni”, ha spiegato Nicola Perra, che l’applicazione ha realizzato. Gli ordini vengono poi gestiti direttamente da ciascun negoziante.

Già programmate per la prossima estate, diverse serate da trascorrere con il cinema all’aperto. Organizzate dall’associazione Ulan, saranno 60 i posti disponibili per ogni spettacolo, tutti opportunamente distanziati e dotati di cuffie audio.