Un investimento da 260.000 euro e oggi si concretizza con una inaugurazione. Si tratta del piccolo Parco di via Giotto che riapre ai cagliaritani dopo i lavori di riqualificazione che lo hanno riguardato per circa quattro mesi.

"La scelta di realizzare questo intervento non è stata casuale”, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu. “Sin dall'inizio del mandato – ha aggiunto - il nostro obiettivo era di migliorare tutta una serie di aree degradate della città, a iniziare proprio dai quartieri popolari. Inoltre, secondo uno studio dell'Università, questa è una delle zone con meno verde e parchi attrezzati”.

Coordinati dal Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica e inquadrato nell’ambito del recupero delle aree verdi degradate cittadine, gli interventi hanno interessato la recinzione interna e perimetrale, con accesso tramite cancelletti pedonali, la creazione di 2 aree cani, differenziate a seconda della taglia degli animali, e la pavimentazione di tutti i camminamenti interni.

Con i suoi 3.000 metri quadrati di superficie, nel Parco trovano inoltre posto una nuova area giochi per i bambini dotata di tappeto antitrauma, fontanelle, comode panchine, tavoli e circa 800 nuove piante, tra alberi, arbusti ed essenze aromatiche. A completare l'opera, un sistema di irrigazione interrato (sub-irrigazione) ad alto risparmio idrico e 1.400 metri quadrati di prato adatto per il clima mediterraneo e che rendono l'area verde gradevole alla vista, funzionale e fruibile tutto l'anno.

Piena la soddisfazione dell'assessora Paola Piroddi. Complimentandosi con l'impresa esecutrice dei lavori per aver saputo interpretare quelle che erano le aspettative dell'Amministrazione comunale, ha definito il parco “gioiellino reso al quartiere”, dotato com'è di consoni “spazi per i bambini, per le sedute, l'ombra e una visuale sul Castello di san Michele davvero spettacolare”. Inoltre, “le due aree cani, una per quelli di piccola taglia e una per quelli di grossa taglia, sono state realizzate a regola d'arte con le recinzioni alte, le fontanelle per l'acqua e cestini per i rifiuti”.

All'evento di questa mattina di venerdì 30 aprile 2021 anche Raimondo Congiu, che nella veste di responsabile dell'impresa che ha eseguito i lavori di riqualificazione del Parco ha spiegato nei dettagli l'intervento, soffermandosi in particolare sul nuovo sistema di sub-irrigazione. “Sotto il prato – ha precisato - ci sono tanti tubi che danno gocce d'acqua e che permetteranno a Cagliari di risparmiare acqua e soldi”.

Con la partecipazione di numerosi residenti, l'inaugurazione dei lavori del piccolo Parco di via Giotto di questo venerdì 30 aprile 2021, si è conclusa con l'annuncio circa la realizzazione entro l'anno di due nuovi interventi a verde attrezzato a Pirri, nelle vie Eroi D'Italia e Vesalio. “Cagliari – ha detto il sindaco Truzzu - è una delle 5 prime città in Italia per metri quadrati di verde per abitante. Vogliamo continuare a mantenere questo primato e migliorarlo”.