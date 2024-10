Incidente stradale questa mattina a Cagliari, nella via Dei Conversi. Una moto Honda Sh, con a bordo una 55enne residente in città, arrivata all'altezza di via Sanjust, per cause in fase di accertamento è andata a sbattere contro una Toyota Aygo, condotta da una 50enne residente nell'area città metropolitana.

In seguito all'impatto il motociclo si è schiantato al suolo, e la conducente, disarcionata dalla sella, è rimasta contusa. Soccorsa da personale del servizio 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell"ospedale Marino, con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia locale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.