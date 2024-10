Stava percorrendo la strada statale 195 in direzione Cagliari, subito dopo il chilometro 2 e poco prima dello svincolo per Giorgino, quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto ed è finito contro il guard rail.

Secondo quanto si è appreso, il motociclista, un 48enne residente in Lombardia, è caduto rovinosamente a terra, mentre il mezzo ha proseguito la corsa per circa 200 metri. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.