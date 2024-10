Il 7-8-9 Marzo 2014 sarà possibile visitare, presso il chiostro della chiesa di San Domenico a Cagliari, la Mostra Commemorativa del Beato Federico Ozanam, fondatore della Società di San Vincenzo De Paoli.

Venerdì 7 Marzo alle ore 17.30 sarà inaugurata, presso il chiostro di San Domenico a Cagliari in via XXIV Maggio, la Mostra Commemorativa del Beato Federico Ozanam, in occasione del bicentenario della sua nascita. La mostra, organizzata dall’Associazione Consiglio Centrale di Cagliari della Società di San Vincenzo De Paoli, oltre a ripercorrere i 40 anni di vita (1813-1853) di Federico Ozanam, fondatore delle Conferenze Vincenziane, vuole essere un’occasione per raccontare e diffondere i valori, la missione, le azioni dei vincenziani in Italia e in particolare in Sardegna.

A introdurre la mostra sarà il Presidente del Consiglio Centrale di Cagliari, la Dott.ssa Silvana Ceccio. Interverranno alcuni membri della Società di San Vincenzo De Paoli.

La mostra potrà essere visitata nei seguenti orari:

venerdì 7 Marzo dalle ore 17.30 alle 19.30

sabato 8 Marzo e domenica 9 Marzo

dalle ore 9.30 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.30.

L’evento è realizzato nell’ambito del sistema di comunicazione integrato del progetto TRA - Tessitori di Rel-Azioni sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nel Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2011.