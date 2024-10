Per consentire lo svolgimento in sicurezza della 368/a Festa di Sant'Efisio in programma il 1 maggio prossimo, il Comune di Cagliari ha adottato una serie di provvedimenti sulla viabilità delle zone interessate dalla processione religiosa.

Istituito il divieto di sosta e transito con rimozione forzata su ambo i lati, dalla mezzanotte (dalle 6 per il transito) alle 15 dell'1 maggio nelle vie: Sant'Efisio, Vico Iii Sant'Efisio, Fara, Santa Margherita, Tigellio, Palabanda, Carbonazzi, Sant'ignazio Da Laconi, Portoscalas, San Giovanni Bosco, Azuni, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele Ii, Baylle, Sassari, Piazza Madonna Del Carmine, Crispi, Gio' Maria Angioy, Goffredo Mameli, Largo Carlo Felice, Piazza Matteotti, Sassari, La Playa, Traversa I La Playa, Ponte Della Scafa, Viale Pula, ad esclusione dei mezzi autorizzati, oltre che nella Via Malta e vico Malta, via Maddalena.

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, nella via Roma - carreggiata lato portici, nel tratto compreso tra la via Barcellona e il Largo Carlo Felice, dalla mezzanotte alle ore 22 dell'1 e di transito, nello stesso tratto, dalle 6 alle 22. Stessi divieti, ma sino alle 15 dell'1 maggio nella via Roma nel tratto compreso tra la via Sassari e il viale Trieste e nel viale Trieste nel tratto compreso tra la piazza del Carmine e la via Pola.

Divieto di transito anche in via Carloforte dalle 6 alle 15 dell'1/5 Divieto di sosta con rimozione forzata e transito , su ambo i lati delle due vie più lunghe (lato Poste Italiane e lato Palazzo Pizzorno Binaghi) e del lato Tar su ambo i lati, adiacenti la Piazza Madonna Del Carmine e della Via Sassari (tratto Piazza del Carmine fino alla Via Malta) su ambo i lati, dalle 9 del 30 aprile alle 18:00 del 1/5 (per il transito il divieto è in vigore dalle 6 alle 18 del primo maggio.

Nella via Nicolodi su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 15 dell'1 maggio. Divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza, nell'area di proprietà della Regione in Viale La Playa, dalla mezzanotte del 26aprile alle 15 dell'1/5 e dalle 12 alle 24del 4/5. Divieto di sosta con rimozione forzata, su tutta la piazza Sorcinelli, dalla mezzanotte alle 16 dell'1/5. In Via Giussani, sul lato sinistro, nei primi 35 metri prima dell'intersezione con la via Nicolodi e sino alla fine dell'intersezione con la stessa via Nicolodi, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 15 dell primo maggio, mentre nel Viale Pula, in località Giorgino, nella zona antistante e in quella laterale alla Chiesetta di Sant'Efisio ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, nella fascia oraria 0 - 24, dal 30 aprile al 5 maggio.

Disposta, inoltre, l'istituzione, nel viale Trieste sul lato destro direzione S.Avendrace, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e il distributore carburanti, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto bus del servizio pubblico, dalla mezzanotte alle 18 del primo maggio. Dalle 5:00 alla mezzanotte del giorno della Festa resterà chiusa alla circolazione veicolare la corsia bidirezionale di via Roma riservata al trasporto pubblico locale.