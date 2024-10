In Sardegna

Le foto sexy di una quindicenne hanno fatto finire nei guai un aspirante avvocato di 37 anni, ora indagato dalla Procura di Cagliari con l'accusa di violenza sessuale. Il patrocinante - stando all'accusa - avrebbe costretto la ragazzina con la quale aveva stretto un rapporto via internet a mostrarsi nella webcam in pose erotiche, per poi minacciarla di divulgare le immagini se la quindicenne si fosse rifiutata di proseguire e assecondare le richieste più spinte