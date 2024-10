Un nuovo caso di violenza coinvolge la città di Cagliari. I protagonisti della vicenda sono una coppia: lui, un cittadino ucraino quarantaquattrenne (residente in città), già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti denunce; lei, una donna per il quale il GIP del Tribunale di Cagliari avrebbe approvato un divieto di avvicinamento per l’uomo. Questo limite, a quanto testimoniano le autorità, non è servito per allontanare l’uomo.

I FATTI – A seguito di una segnalazione in caserma, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, si sono recati in Piazza Giovanni XXIII. Gli stessi hanno avuto modo di accertare la presenza e lo scompiglio tra la coppia. L’uomo avrebbe offeso e minacciato di morte la sua compagna, reiterando le gravi parole anche di fronte ai Carabinieri e il figlio minore.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso la camera di sicurezza del Comando Stazione di Cagliari Villanova, in attesa di rito direttissimo previsto in mattinata.