La Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna per il reato di rapina impropria. Nel pomeriggio di ieri, a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante, già impegnati nei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei furti e dei reati predatori, sono intervenuti presso un supermercato di via Jenner, a seguito di una richiesta di aiuto al 113 da parte di un addetto alla sicurezza dello stesso negozio.

La guardia giurata aveva appena sorpreso una giovane donna che, dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento, si era diretta verso l’uscita oltrepassando la barriera delle casse senza pagare. Alla richiesta di restituire il maltolto da parte dell’addetto, la giovane ha risposto estraendo dalla borsetta una siringa, puntandola minacciosamente al petto dell’addetto alla sicurezza, riuscendo così a guadagnarsi la fuga.

I poliziotti intervenuti hanno subito acquisito le descrizioni della donna, supportate anche dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza del supermercato che ha ripreso tutte le fasi del furto, diramando le informazioni alle altre pattuglie di zona. La persona corrispondente alle descrizioni è stata rintracciata nell’area del Colle di San Michele.

Dentro la borsetta aveva alcune siringe da insulina, dello stesso tipo di quella rivolta poco prima alla guardia giurata. La stessa, una trentenne dell’area metropolitana di Cagliari e già nota per i suoi precedenti sempre in materia di reati contro il patrimonio, è stata tratta in arresto per rapina impropria. Stamattina sarà presentata all’udienza di convalida per direttissima.