La scorsa notte a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 59enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

Secondo quanto riferito, intorno all'1,20 in via Belvedere l'uomo ha minacciato con un bastone due 18enni di Quartu Sant’Elena, che stavano conversando presso il locale parcheggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma che, su indicazione dei medesimi giovani, ha rintracciato l'uomo all'interno della propria auto.

Perquisiti, è stato trovato in possesso di una mazza in legno della lunghezza di 54 cm e di una mazza in plastica con rivestimento in gomma, della lunghezza di 61 cm. L’uomo non ha saputo fornire spiegazioni sul perché girasse per Cagliari con questo armamentario a seguito. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.