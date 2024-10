Migliorare e ottimizzare il sistema di trasporto pubblico attraverso il completamento di un altro tratto importante della Metropolitana Leggera dell'area vasta di Cagliari.

Il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, ha sottoscritto il Protocollo di Intesa con il Comune di Cagliari e l'ARST che segna il collegamento delle tratte da piazza Repubblica al CIS e dal CIS a piazza Matteotti.

Gli interventi, che prevedono 6 milioni a valere sui fondi PO FESR 2007/2013, per il tratto compreso tra Piazza Repubblica e CIS e 14 milioni a valere sui fondi stanziati con il Piano di Azione e Coesione, per il tratto compreso tra il CIS e Piazza Matteotti, permetteranno di realizzare un tracciato complessivo di poco meno di 3 chilometri che collegherà il Policlinico di Monserrato con la linea esistente della Metropolitana Gottardo – Repubblica al centro intermodale di Piazza Matteotti, che costituisce la principale porta del sistema Sardegna (porto, la stazione ferroviaria, la stazione degli autobus extraurbani e fermate di numerose linee del trasporto pubblico urbano).

“Stiamo portando a compimento un’opera rilevante non solo per la città, ma per l'intera area vasta del Cagliaritano. – sottolinea il presidente Cappellacci –. Nel 2011 e 2012 abbiamo programmato l’utilizzo di importanti risorse finanziarie per l’estensione della rete della metropolitana di Cagliari, per un importo totale di 83.638.650 euro, a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 e sulle risorse del Piano di Azione e Coesione. Le risorse finanziarie necessarie per assicurare la completa copertura dei costi previsti per la realizzazione della rete di metropolitana di superficie nell’Area Vasta di Cagliari, le somme già programmate, ammontano 706.500.000 euro”.

Il Protocollo di Intesa fissa entro il 31 dicembre 2015 il termine dei lavori relativi alla tratta Piazza Repubblica – CIS, mentre per il tratto successivo, tra il CIS e Piazza Matteotti, rimanda alle tempistiche stabilite dal Piano di Azione e Coesione.