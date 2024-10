In Sardegna

La Guardia di finanza di Cagliari ha dato il via quest'oggi ad una maxi operazione di sequestro di sette fabbricati con copertura in eternit di 3.700 metri quadri per un peso di 60 tonnellate circa. Il sequestro è avvenuto nella zona delle ex Fornaci in Viale Elmas e il proprietario dei capannoni è stato denunciato.