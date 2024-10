Gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne e un 18enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile da giorni controllavano le località turistiche del litorale, dove a seguito della presenza di numerosi turisti il consumo di droga è aumentato in maniera esponenziale.

Secondo quanto riferito, nella mattinata di sabato i poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento di due giovani, hanno deciso di controllarli e perquisire l’abitazione affittata, trovando e sequestrando 150 grammi di cocaina, 1.400 grammi di hashish e marijuana, 50 grammi di eroina, 100 grammi di ketamina, 4.433 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita, e tutto il materiale occorrente per il confezionamento degli stupefacenti.

I due giovani sono stati tratti in arresto per spaccio di droga e accompagnati presso la casa circondariale. I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del gip, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.