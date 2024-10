Nuova importante operazione contro l’evasione fiscale messa a segno dai finanzieri del comando provinciale i quali, al termine di alcune verifiche fiscali eseguite nei confronti di sei soggetti economici operanti nella provincia di Cagliari, hanno scoperto circa 15 milioni di euro sottratti a tassazione.

Grazie a mirate e approfondite analisi del tessuto economico del territorio, fattore chiave di successo dell’importante operazione,gli specialisti del nucleo di Polizia tributaria – gruppo tutela entrate – hanno individuato una serie di contribuenti, la maggior parte dei quali operanti nel settore edilizio, che, nascondendosi dietro l’alibi delle incombenti procedure fallimentari in procinto di abbattersi sulle loro società, occultavano i lauti guadagni frutto dell’attività commerciale, omettendo di presentare le prescrittedichiarazioni dei redditi e dell’iva, andando conseguentemente ad alimentare le fila degli ormai noti “evasori totali”.

Gli importi scoperti sarebbero finiti in un insidioso limbo se la task force scesa in campo non avesse operato gli opportuni approfondimenti su situazioni societarie sospette, solo in apparenza ordinarie, passate al setaccio con una serie di interventi ispettivi, tra loro coordinati in un piano d’azione portato avanti in un arco temporale di 7 mesi.

I dirigenti e i titolari delle società di capitali e di persone sottoposte a controllo, tredici persone in tutto, del cagliaritano, sono statidenunciati all’autorità giudiziaria per i reati di natura