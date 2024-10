I carabinieri erano intervenuti per via di un vivace litigio in una casa di via Is Mirrionis. Giunti sul posto, i militari hanno però rinvenuto un involucro di cellophane, contenente 120 grammi di canapa indiana, custodita all'interno dello zaino di uno degli abitanti della casa.

Così per lui è scattata la denuncia per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'allarme era arrivato da un passante, preoccupato dopo aver visto moglie e marito che litigavano per la gestione di un cane.

Ma quando sono arrivati, i carabinieri sono subito statti attratti dall'odore della marijuana, rinvenendo l'involucro.