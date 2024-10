Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: sono i reati per cui carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un 30enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Nel corso della notte, a seguito di una richiesta giunta alla centrale operativa di via Nuoro, i militari sono intervenuti presso l'abitazione del padre dell'uomo, un 57enne che abita con la moglie 53enne in un alloggio del capoluogo.

Il figlio della coppia, già autore in passato di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti dei suoi genitori, e per questo più volte denunciato, stava cercando di introdursi nell'abitazione della coppia.

Inizialmente si è allontanato, ma alle successive ore, alle 03,20, è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava ancora una volta di introdursi nella camera da letto dei genitori e subito dopo prontamente bloccato.

Nella circostanza il giovane ha cercato di sottrarsi all'azione dei carabinieri, spintonando i militari, al fine di guadagnarsi la fuga, ma è stato infine posto in sicurezza e condotto nell'autovettura di servizio. L'uomo è stato infine associato alla casa circondariale di Uta in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.