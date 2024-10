Ancora un decesso nelle spiagge sarde dopo i tre registrati nella giornata di ieri. Un bagnante 55enne questa mattina ha accusato un malore sul litorale del Poetto a Cagliari, morendo sotto gli occhi dei vicini di ombrellone.

Il dramma nella spiaggia dei Centomila: sul posto anche le volanti della polizia e i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l'uomo, invano.

Per il malcapitato non c'è stato niente da fare. Secondo i medici si è trattato di un decesso per cause naturali.