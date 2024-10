Per fare in modo che la velocità venga moderata e che diminuisca il numero di incidenti stradali, il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha reso noti i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di maggio 2022. Questo il calendario:

lunedì 2 - Asse Mediano, dalle 9 alle 13,30

martedì 3 - via Lungosaline, dalle 14,30 alle 19

mercoledì 4 - viale Salvatore Ferrara, dalle 9 alle 13,30

lunedì 9 - Asse Mediano, dalle 14,30 alle 19

martedì 10 - viale Salvatore Ferrara, dalle 9 alle 13,30

mercoledì 11 - Asse Mediano, dalle 14,30 alle 19

giovedì 12 - via Lungosaline, dalle 9,00 alle 13,30

martedì 17 - viale Salvatore Ferrara, dalle 14,30 alle 19

mercoledì 18 - via Lungosaline, dalle 9,00 alle 13,30

martedì 24 - Asse Mediano, dalle 9 alle 13,30

In caso di superamento dei limiti di velocità, l'articolo 142 del Codice della Strada prevede delle sanzioni, in base al limite superato dal conducente, da 42 a 3.382 euro. Inoltre, per il superamento della velocità da 40 a 60 chilometri orari è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi; mentre, da sei a dodici mesi per il superamento dei 60 chilometri orari.

Importante ricordare che per i titolari di patente da meno di 3 anni, la detrazione è doppia e concorre anche la violazione di cui all'articolo 117 comma 2 e 5 del CDS con sanzione amministrativa da 165 a 661 euro (pagamento entro 60 giorni 165 euro, riduzione del 30% non consentita), con sospensione della patente da 2 a 8 mesi.

Gli strumenti utilizzati dalla Polizia Locale per il controllo elettronico della velocità vengono sottoposti a manutenzione e tarati con cadenza annuale.