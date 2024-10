Per la ricorrenza del “Giorno della Memoria”, la vicesindaca di Cagliari, Luisa Anna Marras, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è intervenuta stamattina al Palazzo Regio di Cagliari per la cerimonia di consegna della Medaglia d’Onore commemorativa al nipote del signor Beniamino Carcangiu, deportato e internato l’1 ottobre 1943 in Germania, nel campo Stammlager.

«L’omaggio ai sopravvissuti, a coloro che sono morti e a quanti hanno dovuto subire prove terribili e inenarrabili sofferenze, serve a ricordare – queste le sue parole -. Anche se sono trascorsi oltre settant’anni dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, dalla vergognosa promulgazione delle leggi razziali, dalla persecuzione degli cittadini ebrei, dalla deportazione di donne e uomini che hanno scelto di salvare le vite e proteggere i perseguitati dalla furia nazista, “il Giorno della Memoria e questa cerimonia, sono un monito per le nuove generazioni, a che ciò non si ripeta mai più».

A consegnare l’onorificenza ai familiari dell’insignito, oltre che la Marras, anche la prefetta Romilda Tafuri. «Quello di oggi – ha rimarcato la rappresentante del Governo – non è soltanto un rito e o una formalità. Piuttosto serve per per accrescere ulteriormente la consapevolezza sulla terribile tragedia che è stata la Shoah».

Alla cerimonia hanno partecipato anche le più alte cariche civili, militari e religiose, oltre che una delegazione di studenti delle scuole medie e superiori del territorio, definiti dalla vicesindaca Marras «depositari della memoria».

I vari momenti commemorativi sono stati arricchiti dall’esecuzione di alcuni brani musicali da parte del coro dei ragazzi del Conservatorio musicale cittadino, che in apertura hanno intonato le note dell’Inno Nazionale d’Italia.